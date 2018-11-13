В России планируют создать первый крупный суперкомпьютер на отечественном процессоре, который может стать одним из наиболее мощных в стране. Стоимость проекта оценивается более чем в 1 млрд рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на IT-рынке, знакомые с ходом проекта.



По словам одного из них, речь идет о «долгосрочном военно-промышленном проекте, одна из частей которого — создание суперкомпьютера на российском процессоре «Эльбрус». Это первый крупный российский суперкомпьютер на отечественном процессоре, до этого для них использовали американские, указывает он: «На процессорах «Эльбрус» ранее работали только небольшие суперкомпьютеры размером со шкаф. Это же будет довольно мощный суперкомпьютер, который наверняка сможет войти в топ-500». Одним из исполнителей проекта выступает Институт программных систем им. А. К. Айламазяна, сейчас идут подготовительные работы.

В Институте программных систем газете подтвердили, что планируют участвовать в разработке суперкомпьютера на российском процессоре. По словам директора института Сергея Абрамова, «формируется крупный проект с целью решения конкретной прикладной проблемы в ОПК, и создание суперкомпьютера на российском процессоре — одна из частей этого проекта». Вероятнее всего, будут использоваться процессоры «Эльбрус», подтверждает Абрамов. По его мнению, «это будет один из наиболее мощных российских суперкомпьютеров».

Процессоры «Эльбрус» выпускает компания «МЦСТ». Там считают, что процессоры «Эльбрус» достигли производительности, которая позволяет использовать их при создании суперкомпьютеров.

Устройство может применяться в сфере оборонной промышленности, но за время его разработки сами задачи могут измениться, не исключают эксперты.