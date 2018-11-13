Валютное управление Сингапура (MAS), выполняющее функции центрального банка страны, и фондовая биржа SGX разработали расчетную систему типа «поставка против платежа» (DvP) для токенизированных активов с поддержкой множества блокчейнов, которая использует смарт-контракты для упрощения пост-трейдинговых процессов и сокращения расчетного цикла.

Таким образом, финансовым учреждениям будет проще осуществлять одновременные обменные операции и финальные расчеты по токенизированным ценным бумагам, сообщает Ttrcoin .

По словам председателя и главы технологического направления SGX Тинку Гупты, заявка на первый технологический патент была подана на основании уникальной методологии SGX, разработанной для обеспечения совместимости платформ в реальном мире, а также одновременного обмена цифровых токенов и ценных бумаг.