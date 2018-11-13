Оператор мобильной связи Tele2 и корпорация Oracle расширяют долгосрочное сотрудничество по технологиям и облачным сервисам.

Цель нового этапа сотрудничества Tele2 и Oracle – ускорить изменения в жизненном цикле IT-систем. Партнеры будут также работать над гибкостью запуска новых решений и услуг, говорится в сообщении Tele2.

Оператор планирует переход к активной фазе освоения облачных технологий, которые позволят снизить затраты и улучшить их прогнозируемость, а также повысить эффективность процессов в компании. Облачные сервисы Oracle Management Cloud работают на основе технологий машинного обучения и искусственного интеллекта и используются для диагностики и прогнозирования поведения IT-систем.

При этом Tele2 рассматривает возможность переноса разработки и тестирования в облако с помощью платформы Oracle Exadata Cloud Service. Оператор также применяет решения Oracle в качестве единой цифровой платформы для взаимодействия с клиентами в онлайн-каналах во всех регионах.