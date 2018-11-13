Списание приставами средств должников в банках стало в Москве самой распространенной процедурой принудительного взыскания. Как сообщили ТАСС в столичном управлении ФССП, «только за первое полугодие этого года приставами-исполнителями УФССП направлено почти 38 млн постановлений об обращении взысканий на средства в банках».

«Если раньше временной промежуток от обращения судебного пристава с запросом в банк до обращения взыскания на средства должника составлял около двух недель, то в настоящий момент по межведомственным каналам связи ответ поступает не позднее одного — двух дней», — отметили в управлении. Автоматизация процессов взыскания административных штрафов позволила достичь исполнения одним судебным приставом порядка 100 производств в день.

При численности в 800 судебных приставов-исполнителей в Москве и 6 млн находившихся на их исполнении производств за первые девять месяцев этого года было окончено и прекращено более 60% исполнительных производств. При этом нагрузка на приставов в столице — самая высокая в стране: за девять месяцев этого года она составила 7,5 тыс. производств на одного пристава-исполнителя.

Второй по частоте мерой, применяемой к должникам в Москве, стало наложение ареста на автомобиль: за полгода московские приставы вынесли 501 тыс. постановлений о запрете регистрационных действий в отношении транспортного средства должника (запрет передавать и даже дарить автомобиль, мотоцикл и т. д.). За то же полугодие было вынесено 126 тыс. постановлений об ограничении права выезда должников из РФ и 18 тыс. постановлений об ограничении водительских прав.