Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ожидает рост ВВП России в 2018—2021 годах на уровне 1,7—1,8%, следует из отчета агентства «Как программа капиталовложений России может повлиять на экономический рост и кредитоспособность компаний».

«Мы прогнозируем относительно скромный рост ВВП России в 2018—2021 годах — на уровне 1,7—1,8%, в то время как правительство страны прогнозирует, что рост ВВП может достичь 3% в 2021 году за счет программы капиталовложений», — говорится в отчете.

В то же время, по мнению S&P, объявленные инвестиционные проекты на общую сумму около 30 трлн рублей вряд ли будут реализованы в полной мере. Результаты стресс-тестов, проведенные агентством, показывают, что увеличение капзатрат на 30% негативно скажется на кредитных профилях компаний, но не окажет значительного давления на их рейтинги.

«На наш взгляд, основным фактором, который сможет влиять на рейтинги российских компаний, является ограничение доступа этих компаний к внешнему финансированию в связи с рядом геополитических причин», — говорится в отчете. Агентство также ожидает, что правительство страны будет уделять приоритетное внимание поддержанию макроэкономической стабильности и придерживаться консервативной фискальной политики, тем самым стимулируя экономический рост.