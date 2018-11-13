Доля госбанков и их количество на российском рынке растет, и это неминуемо приведет к усилению конкуренции. Такую оценку дал кредитный аналитик S&P Сергей Вороненко на ежегодной конференции агентства. По его словам, с начала 2000-х доля госбанков на российском рынке выросла с 35% до 65%.

«Несмотря на санкции, госбанки и квазигосударственные банки становятся только больше. Становятся ли сильнее? Вопрос дискуссионный. Но они становятся больше, и конкуренция внутри этого сегмента увеличивается. Во-первых, возникают новые госбанки, и появляется вопрос, какая их роль в отрасли, и какая связь с государством будет у них в долгосрочной перспективе? Растет конкуренция за ресурсы и за средства государства как основного их акционера. Все это, безусловно, оказывает сильное давление на доходность, маржинальность бизнеса», — отметил Вороненко.

По словам аналитика, некоторые банки уже меняют ценовую политику, это видно по росту ставок на привлечение средств.

Согласно данным Банка России, средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам второй декады октября впервые с конца января превысила 7%, составив 7,01%. За третью декаду прошлого месяца показатель увеличился до 7,03%.

