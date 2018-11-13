Прогноз агентства S&P Global Ratings по оттоку капитала из России остается неизменным — 2% ВВП, заявила старший экономист по России S&P Татьяна Лысенко.

«Сейчас большее влияние (на курс рубля. — Прим. ред.) оказывают потоки капитала. Конечно, большой вопрос, насколько потоки капитала будут влиять в будущем на курс. В среднем в долгосрочной перспективе отток капитала будет в размере 2% ВВП. Пока мы не видим изменений в этом вопросе. Но влияние обменного курса на инфляцию сильно уменьшилось», — отметила эксперт, выступая на ежегодной конференции S&P Global Ratings.

По словам Лысенко, фактор цен на нефть тоже стал оказывать гораздо меньшее влияние на обменный курс и темпы экономического роста.