Снижение цен на нефть в сочетании с усилением санкций могут негативно отразиться на кредитном рейтинге России. Об этом заявил директор группы «Суверенные рейтинги» S&P Global Ratings Карен Варапетов в рамках конференции, организованной рейтинговым агентством.

По его словам, санкции Минфина США против Москвы будут носить «точечный» характер. Сами по себе они вряд ли станут поводом для пересмотра оценки кредитоспособности. Однако еще один риск, который рассматривается агентством, — цены на нефть.

«Второй важный фактор в ближайшие 12 месяцев — это существенное снижение цен на нефть. В официальных прогнозах ожидается снижение цен на нефть, но оно не будет резким и значительным. Мы не говорим о цене на нефть ниже 40 долларов за баррель. Если оно будет, то в сочетании с санкциями, это может оказать серьезное влияние, в том числе давление на рейтинг», — подчеркнул Варапетов.

Согласно прогнозу МВФ, цена на нефть может опуститься до 68,78 доллара за баррель в 2019 году и до 60 долларов за баррель в 2023-м. В базовом сценарии Минэкономразвития стоимость сорта Urals на горизонте двух лет тоже будет снижаться — до 63,4 доллара за баррель в среднем в 2019 году, до 59,7 доллара за баррель в 2020-м.