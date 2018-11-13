Высокие темпы роста в сегменте розничного кредитования в РФ, обусловленные главным образом увеличением объема ипотечных и необеспеченных потребительских кредитов , могут начать снижаться в 2019 году на фоне насыщения спроса, усилий регулятора по ограничению роста потребительского кредитования, слабой динамики располагаемых доходов населения и отсутствия факторов, обуславливающих дальнейший рост. Об этом говорится в отчете S&P Global Ratings «Российский банковский сектор: объемы розничного кредитования приближаются к точке насыщения».

В 2019 году S&P прогнозирует постепенное снижение темпов роста розничного кредитования до 15—18% с оценочных 20—22% в 2018-м.

По мнению аналитиков, данная ситуация может привести к тому, что некоторые банки ослабят стандарты андеррайтинга для достижения целевых показателей роста и прибыльности, и это может оказать неблагоприятное влияние на качество портфеля розничных кредитов в долгосрочной перспективе.

«Наши опасения связаны с сегментом subprime, и банки будут вынуждены, чтобы поддерживать темпы роста и маржинальность своего бизнеса, на уровне уже развернувшихся процентных ставок опускаться в более низкий сегмент», — отметил кредитный аналитик S&P Сергей Вороненко, выступая на ежегодной конференции агентства.

В S&P полагают, что переориентации деятельности небольших банков на сегменты, характеризующиеся более высоким уровнем риска, будет способствовать и доминирующее положение государственных банков (в том числе в сегменте розничного кредитования), которое сохранится, несмотря на усилия, предпринимаемые менее крупными частными банками.

В агентстве также оценили ситуацию с фондированием в российском банковском секторе. Наиболее важным источником остаются депозиты клиентов (несмотря на снижение темпов роста), при этом «структурный дефицит долгосрочных источников финансирования наряду с влиянием экономических санкций и нестабильным уровнем доверия участников рынка к банковскому сектору по-прежнему оказывают давление на профиль фондирования российских банков», указано в отчете.



Также аналитики отмечают, что, несмотря на многообещающие изменения, рынок секьюритизации пока не превратился в крупный и надежный источник фондирования для российских банков. «Однако мы ожидаем повышения его темпов роста за счет более благоприятного режима регулирования для мультитраншевых сделок структурированного финансирования», — пишут эксперты.