Рост инвестиций в России в 2020—2021 годах составит не более 3,2%, говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P. Причем такая динамика будет достигнута на фоне ослабления денежно-кредитной политики восстановления темпов банковского кредитования и госинвестиций в развитие инфраструктуры.



Согласно прогнозу Минэкономразвития, с 2020 года инвестиции в среднем будут увеличиваться на 6—7%.

«Насколько мы понимаем, выполнение этих масштабных планов будет обеспечено, во-первых, за счет увеличения государственных инвестиций в основной капитал, и во-вторых, за счет сохранения макроэкономической стабильности, которая может стимулировать рост инвестиций компаний. Мы полагаем, что эффективность мер правительства останется невысокой», — говорится в комментарии S&P.

По мнению аналитиков агентства, для реализации инвестпланов правительства потребуется больше времени — фактическое финансирование и реализация проектов начнутся не раньше 2020 года.