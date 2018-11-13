Введение ограничений на деятельность российских банков не затронет крупных игроков, прогнозирует международное рейтинговое агентство S&P. Возможность одобрения Минфином США двух наиболее жестких законопроектов — DETER и DESKA — пока умеренна, считает директор группы «Суверенные рейтинги» S&P Global Ratings Карен Вартапетов.



«Нашим базовым сценарием является сохранение текущего санкционного режима, а возможные новые санкции, как нам кажется, будут достаточно избирательными и касаться отдельных физлиц, компаний и банков, не системно значимых. Шоки от таких санкций Россия вполне способна пережить без негативного влияния на рейтинг», — сказал эксперт, выступая на ежегодной конференции S&P Global Ratings.

Законопроекты DETER и DESKA были внесены в американский конгресс в августе. Оба документа предполагают ограничения на покупку российского суверенного долга, а также санкции в отношении государственных банков: Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и ВЭБа.