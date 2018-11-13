Ограничения на покупку новых российских суверенных облигаций не угрожают российской экономике, в этих условиях российское правительство может просто не размещать ОФЗ. Таким образом директор группы «Суверенные рейтинги» S&P Global Ratings Карен Вартапетов прокомментировал вероятность введения санкций на локальный российский долг, которые будут заключаться в запрете на покупку новых выпусков облигаций федерального займа.

«Эта опция упоминается во многих законопроектах, которые сейчас рассматриваются в конгрессе. Другое дело, что запрет на покупку государственного долга не окажет серьезного влияния на госфинансы. У правительства и Центрального банка есть все возможности, чтобы оперативно отреагировать на такие меры. Насколько мы знаем, объем запаса ликвидности у правительства достаточно высокий. Правительство может полтора года вообще в принципе не выходить на рынок и исполнять бюджет», — сказал эксперт, выступая на ежегодной конференции S&P Global Ratings.

Накануне доходности длинных облигаций федерального займа (ОФЗ) превысили 9% годовых. Минфин уже три недели подряд проводит еженедельно по два аукциона на 20 млрд рублей. Инвесторам предлагаются бумаги с разными сроками погашения. Однако пока Минфин ни разу не смог занять столько, сколько запланировал.