Закредитованность россиян будет возрастать, на горизонте двух лет она может увеличиться до 20% ВВП. Такой прогноз дал кредитный аналитик S&P Сергей Вороненко, выступая на ежегодной конференции агентства.

«Темпы прироста розничных кредитов пока достигают только тех темпов, которые мы наблюдали до 2014 года, вместе с тем мы видим… за 2017—2018 годы рост долговой нагрузки населения. Она растет более быстрыми темпами, чем реально располагаемые доходы. Конечно, отношение задолженности домохозяйств к ВВП в 14—15% — это умеренно, это ничтожно мало. Но мы также видим определенный риск, что растет средний чек по кредиту не только по необеспеченному, но и по обеспеченному», — отметил аналитик.



Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина указала на риски чрезмерного ускорения розничного кредитования, а именно необеспеченных кредитов и ипотеки с низким первоначальным взносом.