Совкомбанк запустил удаленную идентификацию для новых клиентов в системе дистанционного банковского обслуживания «Чат-Банк» на базе решения Единой биометрической системы «Ключ Ростелеком». Об этом рассказали в пресс-службе кредитной организации.

Граждане по всей стране, имеющие корректный шаблон в ЕБС и полную подтвержденную запись в ЕСИА (портал «Госуслуги»), смогут стать полноправными клиентами Совкомбанка и получить доступ к функционалу интернет-банка «ЧатБанк» в течение нескольких минут. После прохождения идентификации можно будет открыть вклады и виртуальные карты для расчетов в сети Интернет.

«Развитие цифровых технологий — важнейшее направление развития для успешной конкуренции на банковском рынке», — прокомментировал нововведение заместитель председателя правления Совкомбанка Алексей Панферов.



Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru

