Зампред правления, куратор розничного бизнеса Сбербанка Александр Торбахов покидает кредитную организацию из-за отсутствия карьерных перспектив, пишет «Коммерсант». Поста первого зампреда правления Торбахов, сторонник «классического подхода» к бизнесу, не получил и счел перспективы своего карьерного роста в Сбербанке исчерпанными.



Об уходе топ-менеджера планируется объявить до конца недели. «Это инициатива самого Александра, он ожидал, что сможет получить пост первого зампреда правления, который в результате достался в июне этого года старшему вице-президенту, куратору рисков Александру Ведяхину, — утверждает один из собеседников газеты в банке. — Ведяхин очень много внимания уделяет роботизации процессов, искусственному интеллекту, что близко главе Сбербанка Герману Грефу, в то время как Александр Торбахов — сторонник более классического подхода».

В Сбербанк Торбахов пришел в 2010 году и занялся модернизацией розничного бизнеса. Руководитель финансовой практики компании «Морган Хант Экзекьютив Серч» Мария Янковская отмечает вклад топ-менеджера в «формирование обновленной розницы Сбербанка, в превращение ее в активно продающую сеть, использующую многие новейшие технологии». При Александре Торбахове в банке появились кредитные карты, «Сбербанк Онлайн», цифровые сервисы, изменились отделения и качество обслуживания.

Однако структура управления розницей в банке изменилась. Сейчас сеть курирует также в статусе зампреда правления Олег Ганеев, удаленные каналы обслуживания — директор профильного департамента Святослав Островский, то есть функционал главы розничного блока значительно сократился. В таких условиях эта роль становится формальной, говорят эксперты.

Сам Торбахов, по мнению Янковской, теперь займется другим «масштабным проектом в области розницы или высоких технологий». По информации газеты, топ-менеджер пока не нашел новую работу и «открыт к предложениям». По мнению его бывшего коллеги, экс-зампреда Сбербанка, частного предпринимателя и инвестора Антона Карамзина, Александр Торбахов сможет трудоустроиться в любой отрасли.