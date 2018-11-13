Пополнение резервного фонда необходимо, чтобы в случае кризиса обеспечить исполнение бюджетных обязательств, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.



«Либо проесть эти деньги, остаться без резервов, либо проводить более ответственную политику, чем мы и занимались. Та кубышка, которая была создана, помогла нам в последнюю трехлетку, за счет этой кубышки мы финансировали обязательства. Если бы ее не было, я не знаю, как бы мы исполняли наши обязательства. Международные финансовые организации, безусловно, деньги нам не дадут, и использовать ресурс ЦБ — это инфляция, заимствовать в таких объемах у нас нет такой возможности. Нам нужна кубышка, чтобы обеспечить стабильность исполнения наших расходов», — пояснил Силуанов.

«Мы не занимаемся скопидомством, это ответственная политика по исполнению задач, которые нам ставит президент, которые вы нам ставите», — подчеркнул он.

«Мы пока зависим от внешних факторов, нам надо иметь определенные резервы на случай изменения внешних факторов, чтобы быть независимыми от них, такую политику мы и проводим», — указал Силуанов.

Согласно поправкам к бюджету 2018 года, которые Силуанов представил в Госдуме, дополнительные нефтегазовые доходы, которые по итогам года зачисляются в Фонд национального благосостояния, увеличатся до 4 трлн 93,3 млрд рублей с 2 трлн 739,8 млрд рублей.

В резервный фонд правительства, согласно поправкам, планируется направить 6,672 млрд рублей, в резервный фонд президента — 5 млрд рублей.