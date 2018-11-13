Сбербанк запустил новогоднюю акцию по потребительским кредитам. Как рассказали в финучреждении, максимальное снижение ставки по сравнению с базовыми условиями составило 2 процентных пункта; минимальная ставка в рамках акции — 11,9%. Также увеличен максимальный срок кредита — до семи лет.

Фиксированные ставки предлагаются на суммы кредита от 1 млн рублей. При сроке до пяти лет они составляют 11,9% при оформлении кредита через «Сбербанк Онлайн» и 12,4% — в отделениях. При сроке кредита от пяти до семи лет ставка составит 12,9% независимо от канала оформления. Диапазон ставок по кредитам в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей составляет 11,9—16,9% при сроке до пяти лет и 12,9—17,9% — от пяти до семи лет. При сумме кредита от 30 тыс. до 300 тыс. рублей диапазон ставок составляет 12,9—19,4% при сроке до пяти лет и 13,9—19,9% при сроке от пяти до семи лет, следует из релиза.

«Накануне Нового года мы традиционно проводим промокампанию по потребительским кредитам. Это связано с тем, что ближе к концу года спрос клиентов на кредитование повышается на 60% по сравнению с первыми месяцами года. В рамках новогодней акции Сбербанка мы предлагаем сниженные процентные ставки для всех сумм потребительских кредитов, а также увеличиваем максимальный срок кредитования с пяти до семи лет. Увеличенный срок кредитования позволит клиентам получить большую сумму для реализации новогодних желаний с меньшей платежной нагрузкой», — комментирует управляющий директор дивизиона Сбербанка «Занять и сберегать» Сергей Широков.



Подать заявку на потребительский кредит можно в веб-версии интернет-банка «Сбербанк Онлайн», а также в отделениях банка. Уже в 2018 году функционал кредитной заявки появится в мобильном приложении. Акция продлится до 31 января 2019 года.