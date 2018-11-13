Сбербанк создал службу оперативной помощи клиентам-предпринимателям для консультаций по вопросам выявления сомнительных операций, сообщил агентству «Прайм» директор дивизиона «Малый и микробизнес» банка Александр Белокопытов.

«Специально для комфортного разрешения подобных ситуаций в нашем банке создана служба оперативной помощи клиентам. Если операции имеют риск быть признанными сомнительными по части финансового мониторинга, но умысла в совершении которых не было, то наши клиенты всегда могут обратиться к нам за советом. Также мы помогаем предпринимателям, у которых возникли затруднения, прояснить конкретную ситуацию и продолжить вести свою деятельность», — рассказал Белокопытов.

Глава дивизиона Сбербанка указал, что достаточно часто предприниматели нарушают закон не из-за злого умысла, а из-за недостатка опыта и знаний о требованиях регулятора, поэтому банк на своем сайте разместил принципы, которых нужно придерживаться при обращении с наличными денежными средствами, платежами в адрес контрагентов, а также описали рекомендуемые действия на случай, если у специалистов банка все-таки возникли вопросы.

Белокопытов также в качестве превентивной меры советует предпринимателям стараться большую часть расходных операций осуществлять в безналичной форме. «С помощью бизнес-карты можно оплачивать любые расходы своего предприятия, в том числе снимать наличные денежные средства на нужды бизнеса. Эти операции можно легко обосновать в отчетности, просто предоставив вашему бухгалтеру подтверждающие платежные документы. В этом случае и для банка, и для регулятора все прозрачно», — отметил он.

По словам главы дивизиона, клиенту также стоит быть открытым в общении с банком и стараться максимально подробно отвечать на вопросы специалистов, что поможет быстрее развеять возможные сомнения. Также стоит своевременно информировать кредитную организацию о любых изменениях в учредительных документах и не спешить с отправкой закрывающих документов в корзину.