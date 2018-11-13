Сбербанк подвел предварительные итоги акции «Зеленый день», прошедшей 11 и 12 ноября в честь 177-летия кредитной организации. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

За два дня Сбербанк получил 14 тыс. заявок на ипотеку на общую сумму в 32 млрд рублей, было заключено более 380 тыс. договоров по вкладам со ставкой 7,5 % годовых на сумму более 240 млрд рублей.

Что касается предложений для бизнес-клиентов — количество полученных заявок на бизнес-карты с кешбэком в пять раз превысило среднедневное значение, более 500 договоров было заключено за один день на промо-депозиты для юридических лиц.

Инвестиционная облигация Сбербанка, выпущенная к акции, собрала рекордный объем в первый же день — спрос превысил 1 млрд рублей.

Окончательные итоги акции банк подведет 17 ноября.