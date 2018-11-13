Сбербанк пока не планирует продавать попавший под санкции элитный отель Mriya в Крыму. Об этом рассказал председатель правления Сбербанка Герман Греф на пресс-подходе по итогам заседания наблюдательного совета банка.

«Mriya был построен до введения санкций. Мы с этим до конца не разобрались, но продавать его не намерены», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как указано на сайте отеля, он начал принимать посетителей с августа 2014 года.



«Это наш санаторий, в котором 70% загрузки — это наши сотрудники», — добавил Греф.

