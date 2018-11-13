Россельхозбанк приступил к выпуску кобрендинговой банковской карты с транспортным приложением «Тройка» на базе платежной системы «Мир» с функцией бесконтактной оплаты. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Совместную карту можно использовать как банковскую для совершения повседневных покупок и получения сервисов, предусмотренных платежной системой «Мир», а также как транспортную, оплачивая проезд на московском городском пассажирском транспорте и электропоездах пригородного сообщения», — уточняется в релизе.

Карту можно оформить в любом регионе России. «Новый продукт будет интересен в первую очередь клиентам, проживающим в Москве и Московской области, а также тем, кто часто приезжает в столицу», — подчеркнула первый заместитель председателя правления банка Ирина Жачкина.