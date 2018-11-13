Рост ВВП, по предварительной оценке Росстата, в III квартале 2018 года составил 1,3%. Об этом сообщается в справке службы.

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта в III квартале 2018 года относительно соответствующего периода 2017 года, по предварительной оценке, cоставил 101,3%», — говорится в сообщении.

Ранее Минэкономразвития также оценило, что рост ВВП в III квартале замедлился до 1,3%.

В целом за первые девять месяцев 2018 года ВВП вырос на 1,6% в годовом выражении, указывали в МЭР.