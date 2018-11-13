Росбанк открывает для своих клиентов специальные банковские счета участника электронных торгов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Для открытия специального счета клиенту необходимо пройти аккредитацию на электронной торговой площадке, а Росбанк самостоятельно передаст всю информацию об открытии счета и его реквизитах каждой площадке, говорится в сообщении кредитной организации. С момента передачи банком информации об открытии счета он становится доступным для выбора в личном кабинете участника электронных торгов на соответствующей площадке.

Также для специального счета действуют стандартные тарифы на расчетно-кассовое обслуживание.

По словам директора дирекции корпоративного бизнеса Росбанка Алексея Иевлева, таким образом, планируется расширить круг клиентов благодаря возможности обеспечить компаниям доступ для работы с этими площадками.