Верховный суд Татарстана продлил срок домашнего ареста экс-предправления Татфондбанка Роберту Мусину до 16 февраля 2019 года, сообщает TatCenter, ссылаясь на пресс-службу суда.

Ранее Татфондбанк в лице АСВ предъявил требования на 21,5 млрд рублей и на 725,6 млн рублей.

26 января 2018 года экс-главу Татфондбанка, с марта 2017 года находившегося в СИЗО, отпустили под домашний арест — он признал вину по обвинению в мошенничестве. Общий ущерб от его действий составляет более 50 млрд рублей. Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации имущества Мусина назначено на 25 декабря 2018 года.