В адрес экс-предправления ПАО «Татфондбанк» Роберта Мусина поступили требования кредитора кредитной организации в лице конкурсного управляющего АСВ. В суд подано два иска на 419,9 млн рублей и на 305,7 млн рублей, основанием которых стали договоры поручительства.

Как напоминает TatCenter , ранее Татфондбанк в лице АСВ предъявил требования на 21,5 млрд рублей Роберту Мусину.

26 января 2018 года экс-главу Татфондбанка, с марта 2017 года находившегося в СИЗО, отпустили под домашний арест — он признал вину по обвинению в мошенничестве. Общий ущерб от его действий составляет более 50 млрд рублей. Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации имущества Мусина назначено на 25 декабря 2018 года.