Признание ФСБ системы спутниковой связи OneWeb угрозой национальной безопасности может обернуться для России серьезными убытками, пишет «Коммерсант».



В 2017 году было создано совместное предприятие ООО «УанВэб» (40% принадлежит компании «Гонец», 60% — OneWeb Holding Limited). Тогда планировалось, что «Гонец» будет продавать потребителям ресурсы Сети OneWeb на территории России, а «Роскосмос» до 2021 года осуществит запуски одноименных спутников на ракетах семейства «Союз» с космодромов Байконур (Казахстан), Восточный (Россия) и Куру (Французская Гвиана). Всего OneWeb законтрактовал 21 «Союз» общей стоимостью свыше 1 млрд долларов, что стало самым крупным коммерческим заказом на российские пусковые услуги. Первая из этих ракет должна доставить с Куру на орбиту связку из десяти аппаратов уже 15 февраля 2019 года.



По словам двух федеральных чиновников, разногласия между ведомствами относительно проекта длятся уже более года и прийти к консенсусу пока не удалось. Ситуация обостряется тем, что OneWeb сможет функционировать на территории России и без ее непосредственного участия, продолжает собеседник газеты: архитектура системы устроена без межспутникового канала, передача данных ведется через наземные станции.

Если проекту будет дан зеленый свет, то такие станции могли бы появиться в Центральном, Сибирском и Дальневосточном округах. Если проект будет закрыт, то для покрытия территории России OneWeb хватит станций, расположенных в Казахстане, Италии, Норвегии и США. «Разговор идет простой: либо мы контролируем ситуацию на партнерских правах, либо мы ее не контролируем вовсе», — подтверждает источник в отрасли.

Позиция силовиков ставит «Роскосмос» в крайне сложное положение, говорят высокопоставленные федеральные чиновники. Во-первых, непонятно, как осуществлять запуск спутников, признанных угрозой нацбезопасности, с Байконура и Восточного — подобных прецедентов ранее не было. Во-вторых, ракеты «Союз-СТ», используемые для запуска OneWeb с Куру, конструктивно отличаются от «Союза-2.1а» и просто так заменить носители не получится. В-третьих, с этим проектом были связаны надежды на еще один коммерческий контракт: на этот раз уже на ракеты «Протон» по схеме 5+8 (пять твердых и восемь в опционе).

По сведениям издания, это дало бы ее изготовителю — Центру имени Хруничева не только загрузку на два с половиной года, но и от 300 млн до 800 млн долларов прибыли. Кроме того, удар будет нанесен по репутации России как надежного партнера в космической сфере, резюмирует собеседник издания: «Тот же Илон Маск этим обязательно воспользуется».

За реализацию проекта OneWeb выступают как ряд высокопоставленных чиновников администрации президента и правительства, так и «Роскосмос». Окончательное решение о судьбе системы им будет принято не ранее декабря.