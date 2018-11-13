5 декабря в 17:00 ждем вас на нашей OFFICEPARTY!
В офисе холдинга «Банки.ру» снова будет интересно, продуктивно и информативно!
Портал совместно с банком «Уралсиб» проведут неформальную встречу, на которой вы сможете пообщаться с председателем правления Константином Бобровым, узнать о новинках, которые банк приготовил для своих клиентов, а также разделить радость 30-летнего юбилея кредитной организации!
5 декабря в 17:00 ждем вас на нашей OFFICEPARTY!
В программе:
- неформальная беседа с руководителем банка «Уралсиб» Константином Бобровым;
- презентация новых продуктов;
- тест-драйв новых сервисов;
- экскурсия по офису;
- праздничный фуршет;
- подарки.
Регистрация на мероприятие — по почте: pressa@banki.ru.
Дополнительная информация: +7 (495) 665-52-55.
Адрес: Москва, ул. Одесская, д. 2, БЦ «Лотос», башня А, 19-й этаж.
Количество мест ограниченно!
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