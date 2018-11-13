Российская платежная система «Мир» и государственный сберегательный банк Таджикистана «Амонатбонк», выступающий оператором местной платежной системы «Корти Милли», договорились о межсистемной интеграции. О подписании в Душанбе «дорожной карты» по интеграции платежных систем и договора об их взаимодействии сообщает Национальная система платежных карт — оператор платежной системы «Мир».

Как поясняют в НСПК, национальные платежные системы России и Таджикистана планируют обеспечить взаимное обслуживание своих карт в инфраструктурах банков-участников.

«Мы понимаем, что сегодня возможность расплачиваться национальными платежными картами на территории сопредельных дружественных государств — это еще один важный шаг не только к удобству для граждан, но и к продвижению расчетов в национальных валютах и развитию взаимовыгодного экономического партнерства между Россией и Таджикистаном. У платежной системы «Мир» есть технологические разработки, которыми мы с удовольствием делимся с партнерами и которые они могут использовать без дополнительных усилий со своей стороны. Для нас также очень важно, что, несмотря на создание единого розничного платежного пространства на территории наших государств, каждая платежная система — «Мир», «АрКа», «Белкарт», «Корти Милли» — сохраняет свою независимость, свою самостоятельность и уникальность», — комментирует генеральный директор АО «НСПК» Владимир Комлев.



На данный момент создана совместная рабочая группа по организационному и технологическому взаимодействию, в которую вошли эксперты обеих платежных систем. Работы по интеграции платежных систем «Мир» и «Корти Милли» планируется завершить до конца 2019 года.

