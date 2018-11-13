Депутаты изучают предложения передавать в бюджет невостребованные банковские вклады , сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Объем «зависших» средств на счетах «спящих» клиентов оценивается в миллиарды рублей, добавил он.

«Также данная участь может коснуться средств номинальных держателей ценных бумаг и тех участников акционерных обществ, которые себя никак не проявляют, соответственно не получают дивиденды. Суть заключается в том, чтобы определиться с этими ресурсами», — пояснил парламентарий.

При этом он отметил, что остается ряд дискуссионных вопросов, например, создавать ли специальный государственный фонд для аккумулирования данных средств.

«Есть предложения оформленные, уже и просчитанные. В следующем году плотно займемся, сейчас завершим, что у нас накопилось. <…> Надо со всеми поработать, но, скорее всего, инициатива будет исходить от депутатов», — резюмировал депутат.