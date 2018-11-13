Объем выданных в России в январе — сентябре 2018 года автокредитов составил 427,8 млрд рублей, что на 23,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Отдельно в III квартале было выдано автокредитов на 160,7 млрд рублей (плюс 14,3% к июлю — сентябрю 2017 года).

В январе — сентябре 2018 года самые большие объемы выданных автокредитов зафиксированы в Москве (49,1 млрд рублей), Санкт-Петербурге (32,7 млрд), Московской области (31,6 млрд), Татарстане (19,1 млрд), Башкирии (17,2 млрд), а наименьшие (среди 40 регионов, лидирующих по объемам выдачи кредитов данного типа) — в Ярославской, Кировской, Вологодской (по 2,9 млрд), Липецкой (3 млрд) и Пензенской (3,2 млрд) областях.

Самый серьезный рост суммы выданных за девять месяцев автокредитов (среди 40 регионов-лидеров) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года продемонстрировали Омская (плюс 61,4%), Свердловская (44,8%), Кемеровская (43,1%), Новосибирская (41,7%) и Архангельская (38,2%) области, самый слабый рост — Белгородская (8%), Кировская (9%) области, Татарстан (12,1%), Рязанская область и Удмуртия (по 13,7% в каждом из регионов). В Москве и Санкт-Петербурге сумма выданных автокредитов за год увеличилась на 21,6% и 19,9% соответственно.

«Помимо количественного роста выдачи автокредитов на увеличение объемов автокредитования также влияют удорожание импортных автомобилей и значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.



По состоянию на 1 октября 2018 года, НБКИ консолидирует информацию от более чем 4,1 тыс. кредиторов о кредитах свыше 92 млн заемщиков.