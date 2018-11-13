Модульбанк начал выдавать кредиты на основании данных по обороту, полученных от онлайн-касс, которые подключены к ОФД СБИС.

Для расчета предварительного кредитного лимита клиенту в личном кабинете Модульбанка необходимо выбрать ОФД СБИС, авторизоваться в личном кабинете ОФД и разрешить передачу данных в банк, говорится в пресс-релизе банка.

При этом максимальная сумма кредита составляет 500 тыс. рублей по ставке 12% годовых или половина месячного оборота компании по кассе. Лимит пересчитывается каждый месяц — чем больше оборот, тем он выше. Если предприниматель не пользуется кредитом, он не платит проценты и может держать кредит как подстраховку. Для начинающих предпринимателей есть приветственный лимит до 90 тыс. рублей, который выдается, если месячный оборот не превышает 180 тыс. рублей и есть хотя бы один чек по онлайн-кассе.