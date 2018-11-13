Инициатива Минюста по конфискации жилья у должников не забыта и не отвергнута, пишет «Российская газета». Ведомство вернулось к разработке законопроекта, разрешающего накладывать взыскание на единственное жилье должников.

Впервые об идее Минюста сообщалось в начале 2017 года. Новость вызвала большой резонанс, и в итоге проект ушел в тень. Но теперь к нему решено вернуться: Мин­юст России разрабатывает проект федерального закона «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» и федеральный закон «Об исполнительном производстве». Речь о той самой инициативе, знает издание.

Дело в том, что предусмотреть подобную процедуру — требование Конституционного суда страны. Еще в 2012 году в одном из своих постановлений он указал, что необходимо внести изменения в гражданское процессуальное законодательство, регулирующее пределы действия имущественного (исполнительского) иммунитета к жилому помещению, которое является единственным для должника.

Предполагается, что забрать единственное жилье можно будет только по определенным видам исполнительных производств, например у неплательщиков алиментов. Должников по кредитам проект не коснется.

Принять решение о наложении взыскания на единственное жилье сможет только суд. Без крыши на головой человека не оставят: ему выделят определенную сумму, достаточную для покупки жилья меньшей площади. Суд установит планку, сколько именно должен будет получить человек после продажи его квартиры. Назначенной суммы должно будет хватать на покупку жилья по установленным нормативам.

«Должникам, проживающим в небольших квартирах, в этом случае беспокоиться не стоит, — говорит адвокат Виктория Данильченко. — Их единственное жилье не отберут за долги, поскольку для того, чтобы инициировать процедуру его продажи, нужно не только двукратное превышение нормы предоставления площади, которая предусмотрена законом, но и наличие более 36 квадратных метров на каждого человека, зарегистрированного в этой квартире».

По мнению юриста, этот законопроект «рассчитан на зажиточных граждан, имеющих в собственности дорогое жилье, продав которое они будут в состоянии купить квартиру меньше и расплатиться с долгами».