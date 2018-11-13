Минфин 14 ноября 2018 года проведет аукцион по размещению двух выпусков облигаций федерального займа на общую сумму в 10 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Будут размещены облигации федерального займа с переменным купонным доходом выпуска № 29012RMFS с датой погашения 16 ноября 2022 года в объеме 5 млрд рублей по номинальной стоимости.

Второй выпуск облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 25083RMFS будет размещен с датой погашения 15 декабря 2021 года в объеме 5 млрд рублей по номинальной стоимости.