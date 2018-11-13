«Мегафон» первым среди операторов открывает Центр бизнес-возможностей, который располагается в головном офисе компании в Москве, и приглашает корпоративных клиентов протестировать цифровые решения.

Клиентам предлагается целая экосистема цифровых решений для различных бизнес-задач – от регистрации новой торговой точки до подбора персонала на массовые позиции. Они смогут подписать документы в один клик с помощью телефона или узнать, как настроить в удобном интерфейсе «умную sms-рассылку», говорится в сообщении «Мегафона».

Чтобы продемонстрировать, как можно решать любые бизнес-задачи и держать все процессы под контролем независимо от местонахождения, пространство Центра бизнес-возможностей поделено на тематические зоны.