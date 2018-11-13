Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило свою оценку по цене на нефть на 2025 год на 6% — до 88 долларов за баррель, на 2040-й — на 0,9%, до 112 долларов за баррель, следует из базового сценария ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook.

В докладе указывается, что в сентябре 2018 года цена на нефть впервые с 2014-го превысила 80 долларов за баррель на фоне геополитических событий, спада производства в Венесуэле, решений крупных экспортеров и других факторов. Марка нефти в докладе не упоминается, однако рост выше 80 долларов за баррель в сентябре показала Brent.

«После падения цен на нефть в 2014 году продолжающееся расширение производства нефти в Соединенных Штатах и перспектива серьезных структурных изменений в потреблении нефти подкрепили мнение о том, что цена на нефть будет оставаться низкой в течение более длительного времени, возможно, всегда. Однако реальность была иной», — отмечает МЭА.

К началу 2015 года нефть марки Brent стоила 53 доллара против примерно 106,5 доллара на начало 2014-го. В понедельник, 12 ноября, котировки Brent колебались в районе 70—72 долларов за баррель.

Согласно базовому сценарию МЭА, учитывающему текущую энергетическую политику стран и заявленные ими планы, цены на нефть будут постепенно расти относительно средней цены в 52 доллара за баррель в 2017 году. Агентство ожидает их на уровне 88 долларов за баррель в 2025 году, 96 долларов в 2030-м, 105 долларов в 2035-м и 112 долларов в 2040-м.