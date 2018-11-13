Сегодня, 13 ноября, криптовалюта биткоин на бирже Coinbase подешевела до 6,27 тыс. долларов, за сутки ее цена опустилась на 0,8%. За это же время курс еthereum опустился на 1%, до 208 долларов, токен XRP подорожал на 3,8%, сейчас он торгуется на уровне 0,52 доллара.

По мнению аналитика CoinDesk Омкара Годбоула, биткоин приближается к уровню поддержки в 6,1 тыс. долларов. Криптовалюте необходимо удержаться выше этой зоны, чтобы не упасть до отметки в 5,8 тыс. долларов в ближайшее время, сообщает РБК .

Если биткоину удастся подняться выше отметки в 6,383 тыс. долларов, то он сможет вновь достигнуть недельного максимума в 6,54 тыс. долларов и продолжит дорожать в долгосрочной перспективе, считает эксперт.