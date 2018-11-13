Бюджетное правило требует совершенствования, чтобы избежать коллизии, когда при профиците бюджета используются средства Фонда национального благосостояния, которые по закону должны направляться на дефицит бюджета РФ, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Нужно обратить внимание на исполнение бюджетного правила, потому что по бюджетному правилу использование ФНБ возможно только на софинансирование пенсионных накоплений или на финансирование дефицита бюджета», — сказал он, выступая в Госдуме.

В данный момент правительство рассчитывает, что профицит бюджета по итогам 2018 года составит 2,1% ВВП. «У нас в бюджете из ФНБ на расходы запланировано 1,113 триллиона рублей. При этом они еще не использовались до конца года», — продолжил Кудрин.

«Получается, что мы планируем профицит и тут же из ФНБ берем 1,113 триллиона рублей. Такая коллизия сложилась. Она пока в рамках закона, но нам нужно подумать, как нам дальше совершенствовать бюджетное правило, чтобы при таком профиците нам не требовалось использовать деньги ФНБ», — отметил глава Счетной палаты.

