Криптовалютная биржа Binance сообщила о подготовке к проведению планового обновления системы в среду, 14 ноября в 05:00 по Москве. На время технических работ пользователям будут недоступны операции по вводу/выводу средств и торговая функциональность.

Как сообщает Ttrcoin , необходимые операции могут быть проведены в течение 8 часов с момента начала работ, но компания отмечает, что это ориентировочные сроки, которые могут изменяться в процессе.

Криптобиржа будет информировать пользователей о ходе работ через ее аккаунты в социальных сетях, а для получения Push-уведомлений об обновлениях в реальном времени, Binance рекомендует скачать приложение для Android или iOS.