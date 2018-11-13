Большинство российских компаний — 80% — планируют повысить зарплаты сотрудникам. За период с мая 2018-го по апрель 2019-го рост составит в среднем 6%, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Ernst & Young. В прошлом году вознаграждения увеличились на 6,2%.

Большинство организаций регулярно пересматривают зарплаты сотрудникам. В 48% случаев это делается индивидуально, а единый процент увеличения устанавливают только 15% предприятий. 92% компаний начисляют или планируют начислять премии сотрудникам, говорится в исследовании. В целом с мая 2017 по апрель 2018 года заработные платы выросли в среднем на 6,2%, сообщили респонденты EY.



С одной стороны, это ощутимая прибавка, с другой — весь дополнительный доход вполне может съесть растущая инфляция, говорят эксперты.

Увеличение зарплат покроет только общую инфляцию в пределах 6%, отметил вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. По его словам, на стоимость услуг и товаров, особенно продуктов, влияют в том числе и цены на бензин. Тем временем продовольствие — это треть всех расходов домохозяйств.

В исследовании также отмечается, что 9% компаний планируют до конца 2018-го сокращать число сотрудников (в среднем на 14%). При этом 35% организаций намерены наращивать численность персонала (на 11%).



«Цифровая трансформация вносит свои коррективы — появляются новые должности и вместе с ними необходимость поиска профессионалов с требуемой квалификацией», — объяснила динамику партнер EY Екатерина Ухова.

В исследовании EY приняли участие 204 российские и международные компании, предоставившие данные по более чем 700 предприятиям. Обзор содержит сведения о зарплатах людей, занимающих 600 различных должностей в 12 макрорегионах России.