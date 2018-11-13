В частности, сотрудничество АйТи Капитал и Мариллион подразумевает совместное проведение работ по консалтингу учета и отчетности, внедрению информационных систем, совместное продвижение продуктов и услуг компаний.

"Мы рады сотрудничать с Мариллион и уверены, что это позволит обеим компаниям более эффективно работать с заказчиками, - сказал Максим Виленский, генеральный директор «АйТи Капитал Консалтинг», - Несомненно, огромный опыт нашего партнера Мариллион дадут нам возможность значительно расширить круг потребителей наших услуг и программных продуктов на финансовом рынке НФО и банков. "

"Мы считаем, что услуги и продукты наших компаний логично дополняют друг друга, и вместе мы сможем предложить нашим клиентам наиболее комплексные решения в области консалтинга и автоматизации учета", - прокомментировал событие Сергей Харитонов, директор Мариллион.

Компания «АйТи Капитал» - ведущий поставщик решений для банков и НФО на платформе «1С:Предприятие 8». Компания оказывает финансовым организациям услуги по автоматизации и консалтингу в части учета и отчетности, XBRL, расчета зарплаты и управления кадрами, бюджетирования и финансового контроля, управления документооборотом и других приоритетных направлений деятельности. «АйТи Капитал» — разработчик тиражных решений совместно с Фирмой «1С» для банков и некредитных финансовых организаций.

«МАРИЛЛИОН» занимает одно из лидирующих мест среди ведущих российских аудиторских фирм. Является признанным лидером (№1) среди аудиторских фирм, оказывающих аудиторские услуги страховым организациям. Мариллион В 1992 году разработал первый в России План счетов бухгалтерского учета для страховых организаций и инструкцию по его применению. Входит в Топ-10 аудиторских фирм, оказывающих аудиторские услуги профучастникам рынка ценных бумаг. Аккредитован для аудита проектов, финансируемых Всемирным банком и ЕБРР в России

Источник: Компания «АйТи Капитал»