Адвокаты калифорнийского стартапа Ripple Labs добились рассмотрения коллективного иска, который включает в себя дела Авнера Гринвальда, Дэвида Оконера и Влади Закинова против Ripple Labs и дочерней компании XRP II о торговле незарегистрированными ценными бумагами, в Верховном Суде Сан-Матео. Сумма иска превышает 5 млн долларов.

Всего инвесторы пытаются получить от компании Ripple 167,7 млн долларов компенсации за понесенные убытки, а сами они говорят, что число пострадавших измеряется тысячами, сообщает РБК . Представители блокчейн-стартапа в свою очередь заявляют, что пользователи были полностью осведомлены о природе транзакций, при этом в компании не понимают, почему XRP должен был зарегистрирован в качестве ценной бумаги и как это связано с падением стоимости токена.