Количество малых и средних предприятий в Набережных Челнах увеличилось на 4,4%, при этом оборот малых и средних предприятий за 9 месяцев увеличился на 12% и составил 123 млрд рублей, рассказала заместитель руководителя исполкома Наталия Кропотова.

Гарантийным фондом Республики Татарстан за девять месяцев оказана поддержка семи предприятиям города на 48 млн рублей в обеспечении кредитов на 150,8 млн рублей, сообщает TatCenter и напоминает, что в Набережных Челнах осуществляют свою деятельность 29,3 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, где трудятся более 55 тыс. человек.