Клиенты РосЕвроБанка массово жалуются в «Народном рейтинге» портала Банки.ру на возникшие у них проблемы в связи с объединением РосЕвроБанка с Совкомбанком.



«В течение нескольких дней клиенты РосЕвроБанка не имеют доступ к своим средствам, поскольку мобильный банк не работает, при попытке совершить операции — погасить кредит в другом банке, пополнить карту другого банка — Совкомбанк либо отказывает в проведении операции, либо СМС вообще не приходит, до службы поддержки не дозвониться, в соцсетях — только «все сейчас заработает», — пишет пользователь k.cohen.

В свою очередь, пользователь andyfromspb рассказывает , что сутки после «переезда» РосЕвроБанка в Совкомбанк не работает его накопительная карта. А YuliyaAleks. несколько раз не смогла расплатиться картой РосЕвроБанка. Об этом она также сообщила в «Народном рейтинге».

Во-первых, девушка не смогла оплатить картой РосЕвроБанка транспортную карту «Тройка» на официальном сайте («получила отказ, якобы подозрительный сайт»). Во-вторых, при оплате картой продуктов в магазине она получила отказ в проведении операции на кассе из-за недостаточного количества средств на карте. «Хотя у меня есть подтверждение, что баланс накануне был положительным», — уточняет девушка.

Некоторые клиенты РосЕвроБанка обращают внимание на то, что из-за сбоев в обслуживании они не смогли внести ежемесячные платежи по кредитам, из-за чего у них уже возникла просрочка. Также они не могут оплатить курсы для себя, кружки, школы и садики для детей.

«Мы приносим извинения всем клиентам, у которых возникли сложности. В рамках присоединения было произведено переключение карт РосЕвроБанка на единый процессинг. К сожалению, из-за технической ошибки одной из платежных систем часть клиентов испытывала сложности с использованием карт. Существенные сложности возникли менее чем у 0,5% держателей карт. Основные ошибки на текущий момент устранены, — прокомментировали Банки.ру в пресс-службе Совкомбанка. — Клиентам, которые продолжают сталкиваться с ошибками при оплате в Интернете (при этом снятие средств и возможность безналичной оплаты работает для 100% карт), мы предлагаем получить новые карты».

В Совкомбанке также отметили, что часть клиентов столкнулись со сложностями при входе и использовании новой системы дистанционного банковского обслуживания, к которой были подключены клиенты РосЕвроБанка.

«Мы оперативно помогаем клиентам, чтобы они могли осуществить привычные операции. Любой клиент может написать нам о сложностях в чат в приложении, и мы обязательно поможем», — заявили в Совкомбанке.

12 ноября 2018 года Совкомбанк объявил о присоединении к себе РосЕвроБанка. В официальном сообщении Совкомбанка говорилось, что весь бизнес объединенного банка будет работать под брендом и лицензией Совкомбанка, при этом переход на одну лицензию был завершен в кратчайшие сроки: с момента начала объединения прошло менее четырех месяцев. «Сегодня у объединенного банка уже унифицирована вся розничная продуктовая линейка, а весь блок по работе со средним и крупным бизнесом полностью интегрирован в структуру Совкомбанка и будет действовать на базе филиала «Корпоративный», — значилось в сообщении Совкомбанка. — Для клиентов двух банков объединение — это всего лишь смена наименования банка и платежных реквизитов. В остальном для клиентов РосЕвроБанка все будет работать как прежде».

12 ноября к Совкомбанку был также присоединен банк «СКИБ». В результате присоединения к Совкомбанку двух других кредитных организаций он стал правопреемником РосЕвроБанка и банка «СКИБ» по всем их правам и обязательствам в отношении всех договоров и должников.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru