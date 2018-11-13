Криптовалюты остаются предпочитаемой долгосрочной инвестицией для инвесторов-миллениалов, говорится в результаты опроса консалтинговой компании Edelman. Так, более 25% опрошенных миллениалов уже являются пользователями или владельцами цифровых активов, а 30% респондентов заявили об интересе к изучению криптовалют с целью инвестиций.

Аналитики предполагают,что на основных криптовалютных рынках, таких как США, Южная Корея и Япония, где функционируют регулируемые криптобиржи и платежные сервисы, использование криптовалют миллениалами будет и дальше стремительно расти, сообщает Anycoin .

В ходе исследования Edelman были опрошены 1 000 миллениалов в возрасте от 28 до 34 лет и 500 представителей «поколения X» в возрасте от 39 до 52 лет.