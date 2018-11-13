В 2017 году объем инвестиций в финансовые технологии в России увеличился в два раза по сравнению с 2016 годом, говорится в совместном исследовании «Money Tree: Навигатор венчурного рынка» РВК и PwC.

При этом в 2017 году значительно увеличился средний чек венчурной сделки – с 1,7 млн долларов до 3,4 млн долларов. За первое полугодие 2018 года общая сумма инвестиций в финтех составила 7,1 млн долларов, средний чек – 1,8 млн долларов, говорится в пресс-релизе РВК.

В целом сегмент IT лидирует по количеству венчурных инвестиций. В 2017 году он составил 84% от общей суммы всех сделок на рынке. По итогам первой половины 2018 года в секторе информационных технологий состоялось сделок общим объемом 77,6 млн долларов, то есть более 80% от всего рынка венчурных сделок.

При этом стартапы в секторе финансовых технологий второй год входят в тройку наиболее популярных направлений у инвесторов. В 2017 году финтех был на третьем месте по общей сумме инвестиций (30,8 млн долларов), в первой половине 2018 года этот сектор сохранил третье место с суммой инвестиций 7,1 млн долларов.

Согласно обзору, рынок венчурных сделок в 2017 году впервые за последние годы показал рост на 48%, составив 243,7 млн долларов США, по сравнению со 165,2 млн долларов США годом ранее. За первое полугодие 2018 года суммарный объем сделок достиг 200 млн долларов США. Общий объем венчурной экосистемы в 2017 году составил 410 млн долларов США, как и в 2016 году.