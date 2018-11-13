Власти Ирана завершили разработку национальной криптовалюты, пока не имеющей названия, обеспеченную местным риалом, заявил генеральный директор корпорации Informatics Services (ISC) Сейед Аботалеб Наджафи.

По его словам, тестирование платежей, а также внутренних и межбанковских расчетов будет проводиться банковскими учреждениями страны, в том числе посредством распределенной инфраструктуры, сообщает ForkLog . CBI заинтересован в использовании криптовалюты для расширения услуг банковской системы и обхода экономических санкций США.

Также новый актив будет обеспечен местной валютой, несмотря на волатильность и продолжающуюся девальвацию риала. Как отметил Наджафи, в обмен на каждую монету цифровой национальной валюты, ее эквивалент в риалах на счете центрального банка блокируется, поэтому она никогда не создаст ликвидности.