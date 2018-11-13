Госдума в первом чтении приняла законопроект, который устанавливает новую функцию ВЭБа по координации и организации институтов развития.



«Внешэкономбанк будет участвовать в управлении институтами развития, формировать процедуры совместной работы над проектами, обеспечивающие комплексное использование финансовых и нефинансовых инструментов поддержки проектов, включая меры государственной поддержки, обеспечивать информационное взаимодействие институтов развития с органами государственной власти и подготовку предложений о совершенствовании мер поддержки институтов развития», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Речь идет о таких институтах развития, как Российский экспортный центр, Корпорация МСП, «ДОМ.РФ».

Законопроектом устанавливается, что Внешэкономбанк выступает получателем государственной поддержки в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях оказания поддержки институтам развития при выполнении возложенных на них функций.

Кроме того, предлагается изменить название «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ».

«Основная особенность предлагаемого наименования в том, что слова «ВЭБ» («VEB») отличаются внешней энергичностью, подчеркивают современность, подвижность, развитие. «ВЭБ.РФ», «VEB.RF» с лингвистической точки зрения является наиболее актуальным форматом представления языковой «компрессии», повышающейся скорости и плотности обмена информацией», — объясняют законодатели.