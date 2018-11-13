Госдума приняла во втором чтении пакет законопроектов о налогообложении самозанятых — так называемом налоге на профессиональный доход.

В редакции первого чтения предполагалось, что зарегистрированные самозанятые при попытке скрыть доход от налоговой службы должны выплатить 20% суммы этого дохода при первом нарушении и 100% суммы — при повторном. К второму чтению эта норма была скорректирована. Федеральная налоговая служба готова не применять санкции в первый год эксперимента. Депутаты договорились с налоговиками о том, чтобы штрафы не взимались в течение по крайней мере первого года действия специального режима.



Кроме того, рекомендованными к принятию во втором чтении поправками продлевается на 2019 год освобождение от обложения НДФЛ и страховыми взносами доходов в виде выплат (вознаграждений), полученных самозанятыми гражданами от физических лиц за оказание им услуг для личных, домашних и иных подобных нужд (так называемые налоговые каникулы для самозанятых). Эта норма будет действовать на территории РФ, где не будет проводиться эксперимент по налогообложению самозанятых.

Также ко второму чтению устанавливаются нормативы распределения доходов от налога на самозанятых: в бюджеты субъектов РФ будет зачисляться 63%, в бюджет федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) — 37% доходов от налоговых поступлений.

Как сообщалось ранее, специальный налоговый режим для самозанятых россиян предлагается ввести в качестве эксперимента. Им смогут воспользоваться граждане, которые получают доход от своей деятельности, но при этом не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Предполагается, что первыми новый налог будут уплачивать физические лица и индивидуальные предприниматели в Москве и Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Речь пойдет в том числе о гражданах, работающих через Интернет, при этом доход самозанятого должен составлять не более 2,4 млн рублей в год.

Предполагается, что эксперимент займет десять лет: с 1 января 2019 года до конца 2028 года. Устанавливается запрет на увеличение налоговых ставок или уменьшение предельного размера доходов в течение десяти лет проведения эксперимента. Авторы пакета законопроектов предлагают самозанятым регистрироваться в качестве налогоплательщика с помощью бесплатного мобильного приложения «Мой налог», данные из которого будут автоматически передаваться налоговикам.

