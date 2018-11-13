Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменении основных параметров федерального бюджета в 2018 году и увеличении его профицита до 2,1% с 0,5% ВВП.

Второе чтение запланировано на 20 ноября.

«Законопроект не изменяет заложенную на текущий год бюджетную политику и подготовлен с учетом результатов исполнения бюджета за период с начала года, а также изменений прогнозных социально-экономических показателей», — отметил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, представляя документ депутатам.

По его словам, на параметры исполнения бюджета в этом году повлияли изменения на мировых финансовых рынках, изменение цен на нефть и газ и «расширение санкционного давления на Россию».

Все это привело к охлаждению инвестиционного спроса и стало основной причиной «корректировки вниз ожидаемого в текущем году темпа роста ВВП», отметил глава Минфина.

«Мы в прогнозе ожидаем динамику этого показателя на уровне 1,8%. При этом другой компонент внутреннего спроса — потребительская активность сохраняется на достаточно высоком уровне», — добавил Силуанов.