Процедура упрощенного взыскания штрафов за нарушение ПДД на сумму до 3 тыс. рублей, вынесенных с помощью камер, будет введена в России, скорее всего, в 2019 году, пишет «Коммерсант». Поправки в закон «Об исполнительном производстве» позволят взыскивать штраф с банковского счета в ускоренном режиме без возбуждения исполнительного производства.



Документ вносится в виде поправок к законопроекту (принят в начале года), уточняющему механизм взаимодействия банков с приставами.



Напомним, сегодня долги по дорожным штрафам взыскиваются в общем порядке: если штраф не оплачен в течение 70 дней после вынесения постановления, оно направляется из Госавтоинспекции в ФССП, после чего заводится исполнительное производство. Должник уведомляется заказным письмом по почте, после получения которого ему дается пять дней на добровольную уплату долга. Затем приставы получают право взыскивать вместе с долгом исполнительный сбор (не менее 1 тыс. руб.), используя различные инструменты, например арест имущества, запрет на выезд за границу и т. д.



Законопроект вводит новую процедуру. Заниматься ей будут не судебные приставы, а специальные «должностные лица» в центральном аппарате ФССП. В случае если от ГИБДД в ФССП поступает постановление о неоплаченном штрафе на сумму до 3 тыс. рублей, который был вынесен с применением камеры, исполнительное производство возбуждаться не будет, при этом в течение трех дней будет вынесено «уведомление о приведении исполнительного документа к исполнению». Документ формируется на бумажном носителе и направляется должнику заказным письмом.



Другой вариант — электронная форма уведомления. Речь идет о сообщениях через портал госуслуг, а также через СМС, но при условии, что гражданин дал на это свое согласие (эта опция будет введена отдельным законопроектом, его уже приняли в первом чтении). Пока письмо идет, ФССП запрашивает у банков сведения о «номерах счетов должника, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте по ним». По истечении двух суток с момента получения должником уведомления (заказным письмом или электронным документом) приставы направляют в банк документ, который является основанием для списания средств на депозитный счет приставов в размере задолженности по штрафу и исполнительского сбора в размере минимум 1 тыс. рублей.

Таким образом, если водитель не успел заплатить штраф 500 рублей за превышение скорости на 20–40 км/ч (самый распространенный в РФ), со счета у него спишут уже 1,5 тыс. рублей. Под упрощенную форму взыскания также попадут штрафы за выезд на выделенную полосу, парковку под запрещающим знаком и др.

Если в течение 20 дней с момента вынесения постановления не получается взыскать долг (или только частично, например без исполнительского сбора), возбуждается уже полноценное исполнительное производство, в рамках которого пристав имеет право использовать, например, арест имущества и т. д.